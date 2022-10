Un nouveau film «American Pie» est en préparation

À la fin des années 1990 et au début des années 2000, des millions d’adolescents se sont poilés devant « American Pie ». Une bande-son rythmée par des morceaux de Blink 182 et Sum 41, des blagues potaches voire graveleuses, et un (voire beaucoup) de peu sexualité, il n’en fallait pas plus amuser les ados de l’époque.

Une version « remise au goût du jour »

Dix ans après la sortie du dernier opus au cinéma, American Pie 4, la saga devrait bientôt faire son retour. Selon The Hollywood Reporter, il s’agira d’une version « remise au goût du jour ». C’est la réalisatrice Sujata Day qui va s’occuper de ce projet. « Je suis fan des comédies graveleuses et American Pie est l’une de mes préférées de tous les temps. J’ai tellement hâte de travailler sur ce film », a tweeté la réalisatrice.

À l’heure actuelle, rien n’a encore filtré sur le scénario et sur les acteurs qui seront au casting. Mais une chose est sûre, les temps ont changé et les blagues devraient être bien différentes de celles du début des années 2000.