Un lot de consolation d’une valeur de 120.000 € pour les nommés non primés aux Oscars

Ce dimanche soir a lieu à Los Angeles la 95ème cérémonie des Oscars. Et si seules 24 statuettes seront décernées, les perdants ne repartiront pas les mains vides.

Ce dimanche soir (cette nuit en Belgique), place à la grande cérémonie des Oscars ! Au cours de cette soirée célébrant le cinéma, 24 statuettes dorées seront décernées. Et si la Belgique espère une victoire de notre compatriote Lukas Dhont pour son film « Close » dans la catégorie « Meilleur film étranger », sachez qu’il est de coutume depuis 21 ans déjà que les nommés qui ne sont pas récompensés ne repartent pas les mains vides.

« Tout le monde gagne »

« Everybody Wins » (« Tout le monde gagne » en français), c’est le nom de ce coffret-cadeau offert par la société Distinctive Assets. Lash Fary, fondatrice de cette entreprise spécialisée dans le placement de produits, présente ce lot comme « un prix de consolation amusant ». « La plupart de ces personnes rentreront chez elles sans prix. Dans ce cas, ils auront un cadeau de consolation d’une valeur de 126.000 $», précise-t-elle. Si les marques représentées dans le coffret ont dû débourser la somme de 4.000 €, les stars qui décident d’accepter ce cadeau sont libres ensuite d’en promouvoir ou non le contenu.

Que contient ce coffret ?

Parmi la soixantaine de produits présents dans ce coffret-cadeau, les nommés non primés pourront notamment trouver des séjours sur l’île italienne d’Ischia ou dans un domaine canadien de la campagne d’Ottawa. Ils pourront également se voir offrir un lopin de terre en Australie afin de contribuer à la préservation et à la protection de la nature dans le bush australien. Le coffret fait aussi la part belle aux produits de bien-être de luxe. Ainsi, outre la traditionnelle crème de nuit, ils trouveront un bon pour une liposuccion, un lifting ou encore une consultation pour une greffe de cheveux. Et pour finir, quoi de mieux que de la nourriture pour se consoler ? Chocolat, pain au lait japonais ou encore une sélection de thés seront glissés dans le coffret.

