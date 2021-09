Un chroniqueur emblématique de «Touche pas à mon poste» va quitter l’émission

Après plusieurs années de bons et loyaux services, Jean-Michel Maire va quitter « Touche pas à mon poste ». Le chroniqueur, fidèle à Cyril Hanouna depuis douze ans, a annoncé sur la plateforme Télé Star Play ne plus avoir de contrat avec l’émission. « On est tellement… C’est pour ça que je ne la fais plus. Il faut que ça se renouvelle, il faut de la chair fraîche. Ce n’est pas une volonté de ma part, mais je ne râle pas », a-t-il déclaré.

Son image de blagueur aurait joué en sa défaveur, estime-t-il. « C’est aussi parce qu’on parle plus de société ou de politique et que j’ai une image de rigolade. Les gens ont du mal à oublier que j’ai aussi une carrière de journaliste. Ils voient plus l’homme qui a fait de la corde à sauter et qui s’est retrouvé à poil, du coup, c’est peut-être moins raccord ».

Quoi qu’il en soit, Jean-Michel Maire tient à remercier Cyril Hanouna pour ces belles douze années. « Il a changé ma vie. Il m’a offert sur un plateau une aventure extraordinaire ! Ma vie a commencé en 2010, je ne me souviens plus de ma vie d’avant », conclut celui qui rêve désormais d’ouvrir « un bar sur une plage » à l’étranger.