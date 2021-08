Un chroniqueur de TPMP obligé de réaliser sa chronique à l’extérieur car il est contre le pass sanitaire

Comme «Quotidien» sur TMC, «Touche Pas à Mon Poste» a effectué sa rentrée sur C8 ce lundi. Une rentrée notamment marquée par le pass sanitaire, désormais obligatoire pour tous les chroniqueurs de l’émission. Tous, sauf un! L’avocat Fabrice Di Vizio a en effet été installé en rue car il ne possédait pas ce fameux pass. «Il y a une de nos stars, Fabrice Di Vizio, qui est malheureusement à la porte. Et Fabrice Di Vizio a un coup de gueule, qui est dehors en pleine rue, Fabrice Di Vizio qui n'a pas de pass sanitaire, qui a des convictions, qui est un garçon qui va au bout de ses idées et il avait dit qu'il n'aurait pas de pass sanitaire», a indiqué Cyril Hanouna.

Lui répondant, Fabrice Di Vizio a tenu à expliquer sa démarche. «Oui je ne peux pas accéder au plateau en effet, puisque je n'ai pas de pass sanitaire, je ne suis pas vacciné et j'ai refusé catégoriquement de me soumettre à un test complètement débile qui ne sert absolument à rien et qui vise juste à me contraindre à faire quelque chose que je ne veux pas faire», a-t-il lancé.

Fabrice Di Vizio a finalement dit qu’il «ne viendrait pas sur le plateau» tant que le pass sanitaire sera obligatoire.