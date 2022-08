Un café éphémère «Stranger Things» ouvre ses portes avec un décor bien immersif

L’univers de Stranger Things a été adopté dans un café éphémère du Japon, le Stranger Pronto Bienvenue du quartier de Shibuya, rapporte CNN.

Dans ce décor emblématique, les clients sont immergés dans la ville d’Hawkins, où les aventures d’El, Max, Lucas, Will, Mike, se déroulent. Au menu : les gaufres Eggo dont raffole El, une belle assiette de champion, d’œufs brouillés, de pancakes et de bacon avec du sirop d’érable comme aime Mike ou encore des pâtes démoniaques.

Les fans retrouveront aussi le fameux Scoops Ahoy, le marchand de glaces où Steve et Robin travaillent. Mais aussi la maison des Byers et son alphabet lumineux, le camion à pizza Surfer Boy ou encore des répliques de Démogorgons. Bien entendu les clients pourront se dandiner sur des hits des années 80 comme «Running Up That Hill », de Kate Bush.

Une boutique immersive

Pour le moment ce genre de café n’est pas encore présent en Europe. Mais en France, une boutique spécialement dédiée à l’univers de la série a été créée. Là aussi les clients pourront explorer certains des décors les plus emblématiques de la série, répondre au téléphone jaune dans la maison de Joyce, jouer à des jeux au Palace Arcade et s’aventurer dans le laboratoire russe…