Un Belge met le feu à America’s got talent: «Le meilleur numéro de tous les temps» (vidéo)

Le Belge Chris Umé à conquis le cœur de l’Amérique et du jury d’America’s got talent. Selon le célèbre juré Simon Cowell, il s’agit du « meilleur numéro de tous les temps »

Chris Umé, originaire de la province du Limbourg, a cartonné lors de l’émission America’s got talent. Après avoir fait chanter virtuellement le juré Simon Cowell, le Belge a choisi d’aller encore plus loin.

Lors de la demi-final de ce mardi 30 août, le candidat a mis en scène Simon Cowell, Howie Mandel, également membre du jury, et Terry Crews, animateur du programme.

Sans voix

Le Belge commence son numéro où l’on peut voir sur un grand écran Simon, Howie et Terry entamer la chanson d’opéra « Nessun Dorma ». Une prouesse technologique réalisée grâce à la technique du deepfake qui a laissé le jury hilare, mais aussi sans voix. « C’est le meilleur numéro de toute l’histoire de l’émission », a lancé Simon Cowell.

La technique du deepfake repose sur l’intelligence artificielle et permet notamment de créer des nouvelles vidéos à partir d’images existantes. Le Limbourgeois s’est associé à l’Australien Tom Graham, avec qui il a créé la société Metaphysic, pour créer ces vidéos.

Tom Graham et Chris Umé. - Ph. Capture Facebook @Metaphysic.ai

Le Belge et l’Australien ont en tout cas, une fois de plus, bluffé le jury du programme et ont été retenus pour participer à la grande finale qui se tiendra ce mardi 13 septembre. Le duo a aussi séduit le public, la vidéo publiée sur Youtube est d’ailleurs dans le top 6 des tendances actuelles.

« Nous avons déjà une idée de ce que nous voulons faire. On va déjà un peu se préparer, mais il nous reste encore beaucoup de boulot », a déclaré Chris Umé à CinemaBlend. « On pensait peut-être faire quelque chose avec Heidi et Sofia, mais aussi faire revivre une légende du rock », a ajouté Tom Graham.