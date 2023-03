Un an après la gifle, Chris Rock explique que Will Smith lui en voulait depuis des années

En mars 2022, Will Smith était monté sur scène aux Oscars pour gifler l’humoriste et hôte de la soirée, Chris Rock. Un an plus tard, ce dernier rompt le silence et répond avec son arme à lui : l’humour. Il explique également que l’embrouille aurait été déclenchée des années plus tôt par Jada Pinkett, la femme de Will.

Comme un symbole, presque un an jour pour jour après avoir été giflé par Will Smith sur la scène des Oscars, Chris Rock lui a répondu lors d’un one-man-show diffusé en direct sur Netflix. Et il n’y est pas allé de main morte.

Pas si drôle la blague

L’épisode avait fait beaucoup de bruit : Will Smith était monté sur scène lors des Oscars 2022 et avait giflé Chris Rock, dans ce qui semblait initialement être une réponse violente à la blague de l’humoriste sur la coupe de cheveux de Jada Pinkett Smith. En effet, la femme de Will affiche un crâne rasé à cause de l’alopécie dont elle souffre. Chris Rock, hôte de la cérémonie, en avait rigolé publiquement, ce qui a poussé Will Smith à réagir de façon très virulente.

Une rancune bien ancienne

Lors d’un spectacle donné le 4 mars et diffusé sur Netflix, Chris Rock explique que l’amertume entre lui et Will date de bien avant les Oscars 2022. En fait, cela remonterait à l’édition 2016. La performance de Smith dans le film Seul Contre Tous laissait prédire une nomination pour le prix du meilleur acteur lors des Oscars de cette année-là. Mais selon Chris Rock, quand cela n’a pas été le cas, Jada Pinkett lui aurait demandé de ne pas présenter la cérémonie, en geste de soutien pour son mari.

« II y a des années, sa femme m’a dit que je devais quitter les Oscars », a-t-il dit pendant le spectacle. « Je ne devrais pas animer parce que son homme n’a pas été nommé. « Mais Rock n’a évidemment pas cédé et a animé l’événement en 2016. Il a remis le couvert en 2022, quand il a fait sa fameuse blague sur Jada Pinkett Smith.

Smith a dit à Rock : « Garde le nom de ma femme en dehors de ta bouche » avant de prendre d’assaut la scène et de le gifler. Selon l’humoriste, Will Smith aurait gardé l’épisode des Oscars 2016 en travers de la gorge. « C’est comme ça – Jada commence, je finis, OK ? C’est ce qu’il s’est passé. Personne ne s’en prend à elle. Pourtant, elle a commencé cette histoire. »

Pas de round 2

Rock a insisté sur le fait qu’il n’est « pas une victime » et qu’il n’apparaîtrait pas dans un talk-show « en pleurant », estimant même qu’il « a encaissé ce coup comme Manny Pacquiao (une légende de la boxe) ».

Il a ensuite fait rire le public avec des blagues sur le combat injuste que représenterait un affrontement entre lui et Smith : « Je sais que ça ne se voit pas à la caméra, mais Will Smith est nettement plus grand que moi. Nous n’avons pas la même taille, d’accord ? « Avant d’ajouter : « Will Smith fait des films torse nu. Vous ne m’avez jamais vu faire un film torse nu. » Le match retour ne risque pas d’avoir lieu avant longtemps puisque Will Smith a été banni de la cérémonie pour 10 ans.

