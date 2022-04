Un ancien couple emblématique de «L’amour est dans le pré» s’est dit «oui» (photo)

En 2013, Didier et Stéphanie participaient à la saison 8 de « L’amour est dans le pré ». Et presque dix ans plus tard, leur amour s’est concrétisé samedi dernier, puisqu’ils se sont tous les deux dits « oui ».

En story, les jeunes mariés ont partagé plusieurs photos de la cérémonie, notamment sur lesquels on les voit dans leurs tenues de fête, tout heureux de célébrer leur amour. Ils ont également montré une photo des alliances, mais aussi Esteban, leur fils de 6 ans, et Killian, né d’une précédente relation.

Des remerciements