Un acteur de «Rien à foutre» accusé d’agressions sexuelles en pleine avant-première à Bruxelles

Réalisé par Emmanuel Marre et Julie Lecoustre, le film « Rien à foutre » est sorti dans les salles belges ce mercredi. Lundi soir, l’avant-première bruxelloise avait lieu au cinéma Palace en présence d’une partie l’équipe du film.

Après le film, les deux réalisateurs et les acteurs Alexandre Perrier et Arthur Egloff se sont prêtés au jeu des questions-réponses. Le comédien français Arthur Egloff, qui habite à Bruxelles et joue un petit rôle dans « Rien à foutre », est notamment revenu sur une anecdote de tournage. Il devait tourner une scène sous l’emprise de l’alcool et les mignonnettes n’avaient pas été vidées et remplies d’eau comme cela était prévu. Éméché, son personnage dans le film se montre alors fort insistant envers Adèle Exarchopoulos qui incarne une hôtesse de l’air.

« Arthur a agressé sexuellement plusieurs de mes amies »

« Je voulais savoir à quel point cette scène était scénarisée ou improvisée puisqu’Arthur a agressé sexuellement plusieurs de mes amies », a alors demandé une jeune femme dans le public. Plusieurs autres intervenantes sont également revenues sur ces accusations. L’une d’elle a indiqué « être une victime d’Arthur Egloff » et a expliqué « à quel point il était difficile d’assister à une telle scène dans le film ».

Arthur Egloff sort du silence

Selon Moustique.be qui dévoile ces échanges, l’équipe du film a insisté pour que ces jeunes femmes puissent s’exprimer. « Nous n’étions pas du tout au courant de ces accusations, nous avons été pris de court », a indiqué le lendemain, Benoit Roland, le producteur du film. « Désormais, nous devons discuter de beaucoup de choses, comprendre avant de juger ou de prendre une décision. J’invite ces femmes à ne pas hésiter à prendre la parole et à porter plainte », a-t-il ajouté.

De son côté, Arthur Egloff a déclaré à BX1 : « J’ai entendu et écouté les mots et les prises de parole exprimés à mon encontre ce lundi soir. Et je prends la pleine mesure de leur poids et de leur gravité ».