Trois Belges au menu de la prochaine saison de «Top Chef»

Après la victoire de Mohamed Cheikh lors de la dernière saison, « Top Chef » s’apprête à effectuer son grand retour. Avec, au programme, trois Belges dans la célèbre émission de cuisine, dont un Liégeois, un Namurois et un Bruxellois. D’après les informations de la Dernière Heure, le chef bruxellois ne serait autre qu’Eliott Vande Velde. Ce dernier, « atypique et autodidacte », pratiquerait « une cuisine antigaspi durable ». Il est notamment « l’ambassadeur zero waste & sustainability du groupe Metro dont il récupère les invendus alimentaires et en fait des repas pour les plus démunis », peut-on lire sur son site.