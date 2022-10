Tout savoir sur la nouvelle Star Academy: découvrez les candidats et les nouveautés qui les attendent

Après des années d’absence, la Star Academy va faire son grand retour sur TF1 ce samedi 15 octobre à 21h10. Émission iconique des années 2000, treize candidats feront leur entrée dans le château de Dammarie-lès-Lys, situé non loin de Paris.

Entre cours de chant, danse, sport, expression scénique, les candidats vivront sous l’œil des caméras. Les téléspectateurs pourront d’ailleurs les suivre lors d’une quotidienne qui sera diffusée tous les jours à 17h30 sur la chaîne française.

Ce qui reste et ce qui change

Qui dit retour de l’« Academy », dit aussi retour de certaines règles. Et il y en a une qui est particulièrement inoubliable : être coupé du reste du monde durant le temps de l’émission. Néanmoins, Olivia Brender, la cheffe de projet, a confié que les élèves feront des « exercices pratiques », tels que la réalisation de posts sur les réseaux sociaux mais sans voir la réaction de leurs fans.

Et s’ils veulent contacter leurs proches, même chose que pour les candidats des précédentes : le téléphone rouge et sa traditionnelle minute par jour ! « Bon, en réalité on s’arrangeait entre nous, prêts à abandonner notre temps un jour pour en avoir plus le lendemain », a confié Karima Charni ancienne candidate de la Star Academy.

Une nouveauté réside dans les cours de Yoga et une « master classe tenue soit par un professionnel du monde du spectacle, soit par un artiste ». L’objectif est d’apprendre aux futurs artistes à gérer leur carrière à venir.

Qui sont les candidats ?

Il y a quelques jours, le nom du parrain de cette nouvelle saison a été dévoilé : il s’agit de Robbie Williams. « S’il ne peut pas venir physiquement [pour le lancement ce samedi 15 octobre, ndlr], il laissera un message aux élèves, indique un membre de la production au quotidien. Mais il sera bien là pour remettre le trophée au gagnant lors de la finale du 26 novembre », ont promis nos confrères du Parisien.

Hier soir TF1 a encore décidé de révéler une surprise. À savoir : qui seront les candidats.

Parmi eux, un certain Julien âgé de 20 ans, ainsi qu’Enola, qui avait déjà été présentée en direct sur le plateau de « Danse avec les stars » il y a quelques semaines. Dans le clip, la jeune femme confie avoir « l’impression d’être faite pour ça depuis toute petite. Ok, je chante bien, c’est cool. Mais qu’est-ce que je vaux vraiment sur une scène ? », s’interroge-t-elle.

« Je me souviens encore d’être sur mon lit, à suivre les cours d’Armande Altaï devant ma petite télé et me dire bon peut-être qu’un jour, ça sera moi », lance également un autre jeune homme dont le prénom n’a pas été dévoilé.

Par ailleurs on sait déjà que c’est Michaël Goldman, fils de Jean-Jacques Goldman, qui est directeur de la nouvelle promotion et que cinq professeurs vont former les académiciens : danse, sport, chant, théâtre et expression scénique ainsi que deux répétitrices pour les primes tant attendus.

Les anciens candidats font leur retour

Lucie Bernardoni, la finaliste de la saison 4 face à Grégory Lemarchal, sera une des répétitrices.

Karima Charni, elle aussi issue de la saison 4, fera son entrée en tant que co-animatrice du programme.