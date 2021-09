Tinder fait peau neuve pour séduire les jeunes: voici tout ce qui va changer

Tinder s’apprête à effectuer plusieurs changements dans le but de séduire un public plus jeune. L’application veut s’éloigner du modèle de swipe, qui a fait son succès, pour envisager la rencontre autrement.

Cela fait maintenant neuf ans que Tinder fait partie du paysage des applications de rencontres, mais elle s’apprête à réaliser une refonte de taille pour cibler les 18-25 ans. Le but affiché est clair : casser la routine des swipes, qui a tendance à lasser les utilisateurs après un certain temps. Cet automne, un certain nombre de fonctionnalités vont être ajoutées à l’application pour la redynamiser.

Un nouvel onglet original

La section Explorer va par exemple permettre de mettre en contact les utilisateurs qui ont des points d’intérêt en commun. Une quinzaine de profils régulièrement mis à jours seront proposés dans cette interface, pour créer du liant avec des personnes qui s’intéressent aux mêmes choses que nous. Des thématiques ponctuelles seront mises en avant, telle que la recherche de colocataire à la rentrée ou la recherche de +1 pour la saison des mariages.

Autre nouveauté qui intégrera cette section, la prochaine saison de « Swipe Night », une série apocalyptique interactive filmée à la première personne qui demande aux utilisateurs de prendre des décisions impactant le scénario et qui les aident à briser la glace avec les autres profils de l’application.

Speed-dating à l’aveugle

Ce n’est pas tout, puisque les utilisateurs pourront se livrer à des speed-dating à l’aveugle, qui permettront aux uns et aux autres de discuter autour de sujets pré-établis sans avoir ni matché, ni vu, son interlocuteur. La découverte pourra s’effectuer si, en fin d’échange, les deux personnes se likent mutuellement.

Niveau sécurité, il sera possible de ne rencontrer que des personnes dont le profil est certifié par un badge bleu. Tinder réfléchit par ailleurs à rendre la vérification des profils obligatoire.

Enfin, Tinder permettra de se mettre en avant par le biais de vidéos, afin d’avoir des profils plus authentiques que de simples photos.

« Dans les prochaines années, Tinder va se transformer d’une application de rencontres à une application de rencontres et de divertissement, le Netflix du dating », résume un porte-parole de l’entreprise. Ces gros changements vont aussi créer de nouveaux défis pour l’entreprise, notamment au niveau de la modération qui pose souvent problème. Mais le géant du dating l’affirme, des annonces seront faites à ce niveau-là dans les prochaines semaines.