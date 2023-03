Télécharger Avatar 2 ? Une très mauvaise idée…

Depuis quelques années, Google bloque certaines recherches pour du contenu illégal. Pour trouver les derniers films du moment en téléchargement illégal, de nombreux internautes se tournent vers Twitter. Mais attention aux mauvaises surprises.

Les internautes se tournent vers Twitter

C’est NordVPN qui tire la sonnette d’alarme. La société de cybersécurité a examiné les menaces de sécurité sur les recherches Twitter pour « Regarder un film gratuitement ». Elle a ensuite analysé les liens avec VirusTotal, un service gratuit qui analyse les fichiers et les URL à la recherche de virus, de vers, de chevaux de Troie et d’autres types de contenus malveillants.

De nombreux liens « piégés »

Et tous les films ne sont pas logés à la même enseigne. Certains sont bien plus dangereux que d’autres. C’est le cas du dernier film ‘Avatar : La voie de l’eau’.

« Les recherches sur ‘Avatar 2 : La voie de l’eau’ ont été les plus risquées, avec trois avertissements de phishing, onze liens malveillants et deux problèmes de malware parmi les dix liens les plus populaires sur Twitter. ‘The Banshees of Inisherin’, avec Colin Farrell et Brendan Gleeson, arrive en deuxième position avec trois alertes de phishing, cinq liens malveillants et deux alertes de malware. Le film à succès ‘Top Gun : Maverick’ arrive en troisième position, avec sept liens malveillants et un problème de phishing », indique l’entreprise.

« Vous risquez de vous retrouver avec plus que ce que vous aviez prévu »

« De nombreux liens contiennent des logiciels de phishing et des logiciels malveillants, et vous risquez de vous retrouver avec plus que ce que vous aviez prévu. En outre, essayer de regarder des films de cette manière revient à chercher une aiguille dans une botte de foin, neuf des dix liens prétendant renvoyer vers le film ‘Elvis’ gratuitement ne marchaient pas » analyse NordVPN en invitant les cinéphiles à « y réfléchir à deux fois avant de faire des recherches en ligne ». ‘De nombreux liens contiennent des logiciels de phishing et des logiciels malveillants, et vous risquez de vous retrouver avec plus que ce que vous aviez prévu », conclut NordVPN.

