Sylvie Vartan ne participera pas au concert hommage à Johnny, voici pourquoi

Le 14 septembre prochain, Laeticia Hallyday organisera un concert en l’honneur de Johnny. L’occasion pour de nombreux proches de rendre hommage au chanteur décédé le 5 décembre 2017. Il y aura pourtant au moins une absente de marque lors de cet événement: Sylvie Vartan, l’ancienne compagne du chanteur. Cette dernière a en effet expliqué sur RTL qu’elle n’avait pas été invitée par Laeticia. «Je ne compte pas particulièrement être invitée. Je ne vois pas en quoi ma présence serait la bienvenue. Moi j’ai déjà rendu hommage à Johnny à ma façon, et donc voilà… Les hommages, c’est terminé. Il est dans mon coeur, il n’y a pas besoin de faire des hommages», a-t-elle expliqué.

Interrogée quant à une possible réconciliation avec Laeticia Hallyday, Sylvie Vartan a également préféré botter en touche. «Je n’ai pas à me réconcilier ou à ne pas me réconcilier. Ce sont deux vies différentes, deux façons de voir la vie différemment». Avant d’admettre que «l’apaisement est toujours une bonne chose pour tout le monde».