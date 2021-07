«Stressée» et «triste», Nabilla veut abréger sa lune de miel

Malgré une cérémonie hors norme organisée au château de Chantilly, en France, le second mariage de Nabilla avec Thomas Vergara est loin d’être un long fleuve tranquille. Cela a commencé le soir même de la cérémonie durant laquelle les cadeaux reçus par le couple ont été volés. Et cela semble continuer pendant la lune de miel à Ibiza des amoureux. Ce dimanche, Thomas Vergara a en effet indiqué en story Snapchat que sa femme avait un gros coup de blues car leur fils, Milann, était resté en France. « On appelle Milann tous les jours en vidéo, parfois deux fois par jour. Mais c’est vrai que Nabilla est triste. Aujourd’hui on était à la piscine toute la journée, et elle me disait ‘je veux rentrer, je veux rentrer’. Au bout de quinze minutes, elle voyait tout en noir. On était venus pour se détendre, profiter l’un de l’autre… et au final elle est plus stressée que jamais », a-t-il déploré.

Un comportement confirmé par la principale intéressée, qui promet de faire des efforts. « C’est compliqué parce qu’on est trop bien tous les deux, tout se passe bien, tout est magnifique. Mais je n’arrive pas à me dire que mon fils n’est pas avec nous. Ça me stresse. Je me dis que je dois lui manquer, toi aussi, et qu’il ne peut pas nous le dire parce que c’est un bébé. Je m’imagine mon fils qui nous cherche partout et ça m’énerve… », confie la maman. Avant de conclure : « Ça va aller, promis je vais me calmer, je vais faire un effort. Hier ça allait bien. On a passé une trop bonne soirée, et là ce matin, je ne sais pas pourquoi je n’arrive pas à me détendre »