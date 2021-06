Stéphane Plaza revient sur l’un des pires moments de sa vie

La mère de Stéphane Plaza a perdu la vie des suites d’un cancer de la plèvre. Quelques jours avant le décès, l’animateur et son beau-père se sont rendus à son chevet dans un hôpital bordelais. « Je savais qu’elle allait partir. Quand vous aimez quelqu’un et que vous dites : ’Maman, à tout à l’heure, endors-toi’, mais vous savez qu’elle n’allait pas se réveiller parce que vous savez qu’on va la faire partir pour ne pas qu’elle souffre et que vous lui tenez la main et que vous savez que vous n’allez pas la revoir et vous devez sourire, c’est le pire moment », a confié Stéphane Plaza.

« Tous les matins quand je me lève, j’ai une douleur »

Cinq ans plus tard, Stéphane Plaza est toujours affecté par le décès de sa maman. « Je suis très ému. J’ai eu beaucoup de mal à accepter ce deuil. Je ne comprenais même pas pourquoi elle est partie avant moi. Je m’en suis beaucoup voulu (…) Aujourd’hui, je travaille toujours sur le deuil. Tous les matins quand je me lève, j’ai une douleur, mais il faut vivre autrement, elle me protège là-haut et j’accepte qu’elle soit partie avant moi, mais à une époque, je me faisais même violence pour ne pas être trop pessimiste (…) Je ne suis pas le seul à vivre ça. On a eu des hauts et des bas avec ma maman, mais on était très fusionnels », a conclu Stéphane Plaza lors de cet entretien à cœur ouvert avec Jordan de Luxe.