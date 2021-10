Squid Game: quelle est cette série coréenne dont tout le monde parle?

Le pitch

« Tentés par un prix alléchant en cas de victoire, des centaines de joueurs désargentés acceptent de s’affronter lors de jeux pour enfants aux enjeux mortels », annonce Netflix. 456 Coréens vont s’affronter dans des jeux tels qu’« Un, deux, trois, soleil ». Celui qui bouge se fait fusiller immédiatement sur place. Seuls les gagnants peuvent passer à l’étape suivante. Évidemment, lors de la première manche, les joueurs ne connaissent pas l’enjeu mortel et pensent participer à un tournoi qui leur fera simplement gagner une énorme somme d’argent. Ce sera le cas mais pour cela ils devront rester en vie jusqu’à la fin des 6 parties.

Le culte de l’argent facile

La nouvelle série coréenne se rapproche de l’univers de Battle Royale, Hunger Games mais également de « Alice in Borderlands » sorti en 2020 également sur Netflix. Cette fois, l’univers est hyper coloré, moderne, enfantin rendant l’issue encore plus trash que si ces jeux se déroulaient dans une gare désaffectée. Squid Game nous oblige à nous poser des questions morales et traite de la limite que certains humains sont prêts à franchir pour de l’argent. Afin de pousser la réflexion, le passé de chaque joueur est détaillé dont celui de Seong Ji-Hun, le personnage principal. Connaissant leur vie, les épreuves traversées et les dettes astronomiques dont ils doivent s’acquitter, que ferions-nous à leur place ?

Bref, un scénario original, un suspense bien taillé et une grosse dose de gore. Pour les fans de ce type de série, on vous la recommande chaudement !

En collaboration avec Streamnews.be, le guide du streaming