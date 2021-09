Sophie Ellis-Bextor a perdu sa virginité en étant violée à 17 ans

L’interprète de « Murder on the Dancefloor » a été agressée alors qu’elle n’avait que 17 ans.

Sophie Ellis-Bextor, 42 ans, a été violée par un musicien de 29 ans alors qu’elle n’en avait que 17. La chanteuse a décidé de faire cette révélation dans son autobiographie qui sortira en octobre prochain. « Nous avons commencé à nous embrasser avec Jim (un nom d’emprunt, ndlr) et avant que je ne m’en rende compte, il a retiré ma culotte. J’ai dit ‘Non, je ne veux pas’, mais cela n’a fait aucune différence », explique-t-elle dans un extrait obtenu par le DailyMail.

« Il ne m’a pas écouté et il a couché avec moi. Je me suis sentie si honteuse. J’ai perdu ma virginité et je me suis sentie stupide ». Si elle prend la parole aujourd’hui, c’est pour aider d’autres femmes qui se seraient retrouvées dans la même situation. Elle souhaite aussi encourager les victimes à dénoncer leurs agresseurs.