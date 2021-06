«Solos»: isolés mais connectés

Chacun des sept épisodes (d’une bonne vingtaine de minutes) raconte un moment vécu par un personnage terriblement seul, s’adressant tantôt à des assistants intelligents tantôt à des applications de commande vocale. On suit par exemple Sasha (Uzo Aduba) qui, confinée depuis 20 ans dans la maison de ses rêves, refuse de croire que la pandémie est terminée. On suit également Leah (Anne Hathaway) qui, après avoir construit une machine à voyager dans le temps, discute avec deux versions d’elle-même, celle du passé et celle du futur. On suit aussi Peg (Helen Mirren), septuagénaire célibataire, qui s’est offert un aller simple dans l’espace.