Shy’m s’affiche avec son tire-lait dans son dernier clip

Vendredi, Shy’m a dévoilé le clip de son dernier single, « Tadada Tututu ». Sur les images, on découvre la chanteuse en train de tirer son lait. Une séquence comme un hommage à la maternité.

« Tadada Tututu » est le premier clip que l’artiste dévoile depuis la naissance de son fils, Tohama, né en janvier dernier. C’est aussi le premier extrait de son nouvel album, dont la sortie est prévue début 2022.

Ce morceau très dansant a été dévoilé (et ce n’est pas un hasard) le 25 novembre, journée internationale contre les violences faites aux femmes. Comme à son habitude, Shy’m chante et danse entourée de ses danseuses. Cette fois, la scène se déroule sur le tarmac d’un aérodrome. Mais ce qui retient surtout l’attention est une microséquence de quelques secondes.

En effet, on découvre la jeune maman prenant la pose avec son tire-lait, confortablement installée dans le cockpit. Plus tôt dans le clip, on aperçoit également une autre femme allaiter son enfant.

« Parce qu’on est toutes des p*** d’avions de chasse qui pilotons nos vies, menons nos combats, avec dévotion et Amour, parfois seules aux commandes, et sans (a)voir de piste d’atterrissage », écrit la chanteuse sur son compte Instagram, en commentaire de ce tableau « qui lui tenait à cœur ».