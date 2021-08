Sharon Stone en deuil, brisée par le décès de son neveu à 11 mois

Vendredi dernier, Sharon Stone partageait son inquiétude pour son neveu et filleul, River William Stone, le fils de son frère Patrick. Le bébé de 11 mois était hospitalisé pour une grave maladie. Sur son compte Instagram, l’actrice avait publié une photo de lui intubé, perfusions et électrodes recouvrant tout son corps.

« Il a été trouvé aujourd’hui dans son berceau avec un syndrome de défaillance multiviscérale [une décompensation simultanée ou consécutive de plusieurs organes, ndlr] », expliquait-elle, appelant toute sa communauté à prier pour lui. « Nous avons besoin d’un miracle », implorait-elle.

Malheureusement, l’enfant n’a pas survécu. Il est décédé à l’hôpital ce lundi.

L’actrice de 63 ans a annoncé cette nouvelle déchirante dans un message publié sur Instagram. « River William Stone, 8 septembre 2020 – 30 août 2021 », écrit-elle sobrement en légende d’un montage vidéo du petit garçon, sur les notes de « Tears in Heaven » d’Éric Clapton.

Une vague de soutien

Ce délicat hommage a particulièrement touché les fans. En commentaires, les messages de soutien se sont multipliés. « Je suis assis en larmes. Je suis vraiment désolé, Sharon. Quel beau garçon. Je t’envoie tout mon amour à toi et ta famille », écrit l’acteur Sean Hayes. « Je n’arrive pas à y croire. Oh Sharon, il n’y a pas de mots, à part que je suis vraiment désolée pour votre perte. Je prie pour vous tous en ces moments inimaginables », ajoute l’actrice Debra Messing. « Que son âme repose en paix petit ange », peut-on lire en commentaire. Ou encore « Je suis vraiment désolé, je vous envoie de l’amour et de la lumière », « J’ai le cœur brisé pour vous », « Quelle tristesse » « Toutes mes condoléances à la famille. »