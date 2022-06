Shakira trompée par Piqué: bientôt la fin?

Rien ne va plus dans le couple mythique que forment Shakira et Gerard Piqué. Selon le journal espagnol El Periodico, ils vivraient séparément depuis quelque temps suite aux infidélités commises par le joueur de foot. Il aurait quitté le domicile conjugal pour s’installer dans son ancien appartement barcelonnais.

Après douze années de relations, la chanteuse de 45 ans et le footballeur de 35 ans, seraient donc en pleine rupture. Ce dernier l’aurait trompé… et à plusieurs reprises ! « La chanteuse l’a surpris avec une autre et ils vont se séparer. Piqué et Shakira traversaient depuis plusieurs mois une crise sentimentale » explique le journal ajoutant que des voisins auraient été témoins de nombreuses sorties nocturnes du joueur de foot, qui a également été vu en boîte de nuit avec d’autres femmes.

AFP / B. R. Smith

Shakira ne voulait pas se marier

Leur idylle a débuté en 2010, l’année de la coupe du monde de football, lorsque Shakira devait chanter l’hymne de cet événement « Waka Waka ». Mais onze ans après, la chanteuse colombienne annonçait qu’elle ne voulait pas se marier avec le défenseur du FC Barcelone, avec qui elle a eu deux garçons prénommés Milan et Sasha.

AFP/ J. Lago

« Le mariage me fait très peur, je ne veux pas qu’il me voie comme ‘LA femme’, je préfère qu’il me considère comme une petite amie… Vous voyez ? Le fruit encore défendu. Je veux qu’il reste en alerte, je veux qu’il pense que tout est possible selon son comportement », avait-elle déclaré.

Un signe qu’il y avait déjà des tensions dans leur relation ?