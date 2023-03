Shakira se confie à propos de sa relation avec Gérard Piqué: « supporter tant de conneries…»

Le mariage de Shakira avec Gérard Piqué a viré à la catastrophe après les infidélités du père de famille. Et comme dans chaque naufrage ou presque, il y a des victimes : leurs enfants. Restée (très relativement) discrète à propos de son divorce avec l’ancienne star du football ; Shakira a vidé son sac.

Modèle pour les femmes et pour ses enfants

Invitée le 10 mars dans le Tonight Show de Jimmy Fallon, l’artiste est revenue sur son divorce : « J’ai eu une année très difficile après ma séparation, et écrire cette chanson a été très important pour moi. C’est un moyen sain de canaliser mes émotions », dit-elle en référence au morceau où elle s’attaque frontalement à son ex-mari.

Selon Shakira, il s’agit d’une démarche féministe : « J’ai une communauté de femmes qui a vécu les mêmes choses que moi, qui pense comme moi, qui ressent ce que je ressens, qui a dû supporter tant de conneries comme moi. J’ai écrit cette chanson pour moi, mais j’ai aussi le sentiment qu’elle était destinée à tant de femmes qui avaient besoin d’une tribune et d’une voix pour les représenter à bien des égards. »

La Colombienne estime avoir fait le maximum pour protéger sa progéniture : « C’était un sacrifice d’amour. J’ai essayé de cacher cette situation devant mes enfants. J’essaie de les protéger, car c’est ma priorité dans la vie. Ils entendent des choses à l’école de la part de leurs amis ou ils tombent sur des nouvelles désagréables en ligne, et ça les affecte. J’ai l’impression que tout cela n’est qu’un mauvais rêve et que je vais me réveiller à un moment donné. Mais non, c’est réel ».

