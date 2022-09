Shakira au sujet de sa séparation avec Gerard Piqué: «J’ai essayé de dissimuler la situation»

La chanteuse, qui a eu deux enfants avec le footballeur espagnol Gerard Piqué, a décrit leur rupture comme étant la « période la plus sombre de sa vie » dans l’édition d’octobre du magazine Elle. Les deux célébrités ont été ensemble pendant 12 ans et ont eu deux fils, Milan, neuf ans, et Sasha, sept ans.

« Difficile pour moi, mais aussi pour mes enfants »

Jusqu’à présent, la chanteuse de « Waka Waka » a évité d’aborder ce douloureux sujet. « Oh, c’est vraiment difficile d’en parler personnellement, d’autant plus que c’est la première fois que j’aborde cette situation dans une interview », a-t-elle confié au magazine. « Je suis restée silencieuse et j’ai juste essayé de digérer tout ça », a-t-elle ajouté. « Hum, et oui, c’est difficile d’en parler, surtout parce que je suis encore en train de le vivre. Parce que je suis une personnalité publique et parce que notre séparation n’est pas comme une séparation ordinaire. Et donc ça a été difficile non seulement pour moi, mais aussi pour mes enfants. Incroyablement difficile », a-t-elle renchéri.

La star de 45 ans admet avoir « essayé de dissimuler la situation » devant leurs enfants pour les « protéger ». Ce qui, selon elle, est sa « mission numéro un dans la vie ». Elle a ainsi expliqué que les commentaires sur son couple lus dans la presse affectent ses enfants et que parfois ils « entendent des choses à l’école ».

Nouvelle relation pour Piqué

L’ex couple a annoncé sa séparation en juin de cette année, mais Gerard, 35 ans, semble être passé rapidement à autre chose après avoir entamé une nouvelle relation avec Clara Chia Marti, 23 ans, étudiante en relations publiques.

Gerard et Shakira se sont rencontrés pour la première fois lorsque le footballeur était sur le tournage de la vidéo du single officiel de la Coupe du monde 2010 de la chanteuse, « Waka Waka », avant de commencer une relation plus tard cette année-là.

Une brève déclaration, publiée par l’agence de communication du chanteur, a confirmé la séparation du couple en juin, en disant : « Nous avons le regret de confirmer que nous nous séparons. Pour le bien-être de nos enfants, qui sont notre priorité absolue, nous vous demandons de respecter leur vie privée. Nous vous remercions de votre compréhension ».

Un accord rompu

Shakira aurait été « très en colère » lorsque Gerard a rendu publique sa nouvelle petite amie, selon des sources proches. Il aurait rompu un accord stipulant qu’il devait garder sa nouvelle relation secrète pendant un an. La famille de Shakira affirme que la star était furieuse après avoir vu les photos de son ex avec sa nouvelle petite amie de 23 ans, rapporte Socialite. Selon le site espagnol consacré aux célébrités, le couple avait passé un accord pour ne pas être vu en public avec leurs nouveaux partenaires pendant une période d’un an après la séparation et ces photos auraient « beaucoup blessé Shakira ».