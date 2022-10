Selena Gomez prend la défense d’Hailey Bieber: «Personne ne devrait être traité comme ça» (vidéo)

On pourrait croire Selena Gomez et Hailey Bieber en conflit, elles qui ont toutes les deux partagé la vie de Justin Bieber. Et si les fans de l’une et de l’autre ne se rendent pas la vie facile sur les réseaux sociaux, l’actrice a tenu à rappeler à sa communauté qu’il est essentiel de toujours parler avec bienveillance en ligne

Ces derniers jours, on ne parle que de l’interview qu’a donné Hailey Bieber, lors d’un podcast sur Spotify nommé «Call Her Daddy», animé par Alexandra Cooper. Lors de celle-ci, la femme de Justin revient sur sa relation avec Selena Gomez, et se défend d’avoir fréquenté le chanteure alors qu’il était encore avec elle: «Lorsqu’on a commencé à se fréquenter, il n’a jamais été en couple avec qui que ce soit. Jamais.»

«Bien élevée»

«Ce n’est pas mon style de gâcher la relation de quelqu’un – je ne ferais jamais ça. J’ai été bien élevée. Je ne suis pas intéressée par ce genre de choses et je ne l’ai jamais été», précise-t-elle.

Suite à ces déclarations, les fans d’Hailey et Selena ont tenu à défendre leur star préférée sur les réseaux sociaux, dans des échanges pas toujours très tendres les uns envers les autres. Tout cela n’a pas plu à la créatrice de Rare Beauty, et plus précisément Rare Impact Fund, une levée de fonds pour soutenir la recherche liée à la santé mentale.

Faire preuve de bienveillance

L’actrice a tenu a rappelé à toute sa communauté que la bienveillance est essentielle, surtout sur les réseaux sociaux: «Ce n'est pas juste parce que personne ne devrait jamais être évoqué de la manière dont je l’ai vu. Si vous soutenez Rare, je ne peux pas vous remercier assez, mais sachez que vous représentez aussi ce que cela signifie - et c'est : les mots comptent. C’est vraiment important.»

Hailey Bieber appréciera certainement que la jeune femme ait pris sa défense de la sorte. En tout cas, on devrait en apprendre plus sur la relation de Selena et Justin prochainement, puisqu’elle sortira bientôt son documentaire «My Minds & Me», qui sera disponible le 4 novembre prochain sur Apple TV+.