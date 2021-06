RTL Group confirme la vente de sa filiale belge

« DPG Media et le groupe Rossel sont des sociétés ’cross-media’ solides qui parviendront à accélérer le développement numérique de RTL Belgium », a commenté Elmar Heggen, directeur opérationnel du RTL Group. Le groupe précise qu’il entend poursuivre sa coopération avec la filiale belge, notamment avec le fournisseur de services techniques BCE à Luxembourg et avec la plateforme technologique de streaming Bedrock.

Le patron de DPG Media (VTM, Het Laatste Nieuws, Qmusic, Dag Allemaal, De Morgen, Humo…), Christian Van Thillo, a lui rappelé que sa société, le groupe Rossel et RTL Belgium avaient déjà bien collaboré ces dernières années. « Le projet d’aujourd’hui est ambitieux et permettra à chaque média impliqué de renforcer sa transformation numérique. Nous pourrons aussi servir nos annonceurs mieux que jamais », a-t-il indiqué dans un communiqué.

« Développer une offre plus efficace »

Rossel et DPG, partenaires depuis de nombreuses années sur le marché publicitaire, seront actionnaires à 50 % chacun de la filiale belge de RTL. « Le partenariat va permettre de développer une offre cohérente et plus efficace pour les clients nationaux des marchés publicitaires en télévision, radio et en numérique. »