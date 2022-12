Rihanna dévoile le visage de son fils (vidéo)

Rihanna a partagé sur les réseaux une adorable vidéo de son fils dont elle n’a toujours pas dévoilé le prénom. L’occasion de voir qu’il ressemble beaucoup à ses parents.

Le fils d’A$AP Rocky et Rihanna apparaît dans son siège bébé tout souriant. En légende la chanteuse a écrit : « hacked » (« piraté »). « You tryna get mommy phone ? » (« Tu essayes de prendre le téléphone de maman ? ») demande Rihanna à son fils qui s’empare du téléphone et tente de le mettre dans sa bouche.

En commentaires les fans sont ravis : « OMG!!!! Cette journée doit être déclarée férié payé après combien de siècle il ne manque plus que l’album », « Il est beaucoup trop chouuu »…

Le prénom bientôt révélé ?

Interviewée par AP Presse, Rihanna a révélé qu’elle n’a pas encore annoncé le prénom de son fils car elle n’en avait simplement « pas eu l’occasion » : « Nous [avec A$AP] n’avons pas encore pris le temps de le faire. Nous profitons juste de la vie. Mais je suppose que rendre tout cela public nous accorderait une certaine liberté ».

Complètement fan de son fils, elle avait également révélé au micro d’ET que le matin était « son moment préféré de la journée » depuis qu’elle était maman. « Voir mon bébé avec des petites poches sous les yeux, qui se réveille, et qui est juste déconcerté, comme surpris. C’est trop mignon », avait-elle déclaré.

