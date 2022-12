Quelle est la personne la plus influente sur Twitter?

Kim Kardashian ? Taylor Swift ? Cristiano Ronaldo ? Quelles ont été les personnalités les plus influentes sur Twitter cette année. Entre les stars de la musique et du cinéma, les stars des réseaux sociaux, les sportifs et les politiciens, quelle est la profession la plus représentée ? Une étude répond à ses questions et les réponses risquent de vous surprendre.

AFP / V. Macon et N. Seelam

L’entreprise Brandwatch spécialisée dans l’étude des médias sociaux, a dressé une liste des 50 personnes les plus influentes sur Twitter en 2022. En utilisant son outil Brandwatch Audiences, l’entreprise a établi un score d’influence.

Ce dernier mesure l’influence d’un compte dans le temps, en fonction du niveau d’engagement réel qu’il crée. « Bien qu’un grand nombre de followers, de retweets et de réponses soit utile, plus les personnes avec lesquelles ils s’engagent sont influentes, meilleur est le score », précise l’entreprise.

Résultat ?

C’est le Premier ministre indien, Narendra Modi, qui arrive en tête. L’homme politique est un habitué des réseaux sociaux et se trouve être très actif et le plus influent sur Twitter d’après Brandwatch.

Pourtant, le Premier ministre indien n’est pas le plus suivi de la plateforme avec ses 84.7 millions d’abonnés, devancé par Barack Obama et ses 133.2 millions de followers. S’exprimant tantôt en gujarati tantôt en anglais, Narendra Modi ne réagit pas uniquement aux informations politiques, mais cultive de vrais échanges avec les internautes. Twitter, et les réseaux sociaux en général, constitue un véritable outil pour toucher la jeunesse indienne, qui représente la grande majorité des électeurs.

La politique gagne du terrain

La consécration de Modi, détrônant la chanteuse Taylor Swift qui affiche pourtant le même score d’influence de 97, met en perspective la croissance de l’influence du métier de politicien sur Twitter, avec 8 % des 50 meilleurs influenceurs classés dans cette catégorie.

En plus de Barack Obama au 10e rang (-5 places depuis 2021), on compte également Hillary Clinton à la 19e place (+6 places), et Alexandria Ocasio-Cortez qui fait son arrivée dans le classement à la 37e place.

À noter que le compte de Donald Trump, encore suspendu pour le moment, n’a pas été compté dans le classement. Tout comme @FLOTUS, le compte de la première dame des États-Unis, @VP, le compte du vice-président, tous deux gérés par le personnel de la Maison Blanche. Les anciens comptes du 44e et du 45e président des États-Unis, @POTUS44 et @POTUS45, étant archivés, n’ont pas été pris en compte.

Outre les politiciens, c’est le métier de musicien qui s’impose comme la profession la plus influente sur Twitter, d’après Brandwatch. 48 % des influenceurs répertoriés en font partie. Taylor Swift, première du classement en 2021, et Katy Perry sont d’ailleurs respectivement deuxième et troisième du top.

C’est par la suite le métier d’animateur de télévision qui recense le plus d’influenceurs avec 10 % des 50 personnes influentes dans cette catégorie.

Retrouvez toute l’actualité sur metrotime.be