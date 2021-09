Quel pays a le meilleur catalogue Netflix? : Découvrez le classement surprenant de la Belgique

L’étude Uswitch a analysé le catalogue Netflix de différents pays pour déterminer lequel propose le meilleur catalogue. Belgique, France, États-Unis, Japon, Corée du Sud, ou encore Slovaquie et Roumanie… En tout, ce sont 30 pays qui ont vu leur programmation Netflix passée à la loupe.

And the winner is…

Si Netflix est né aux États-Unis, c’est bien au Japon que les abonnés peuvent retrouver le meilleur catalogue de séries et de films en ligne. Le pays du soleil levant atteint le score parfait de 100 % après étude des films et des séries tv, selon les critères de l’étude basés notamment sur les scores obtenus sur Imdb et les prix remportés dans différentes compétitions. Étonnamment, on retrouve la République tchèque en deuxième position suivie par la Corée du Sud. Le Royaume-Uni arrive au pied du podium tandis que la Belgique se classe bonne 8e ! La France est quant à elle loin derrière, à la 16e place ! Encore plus invraisemblable, les États-Unis arrivent avant-derniers du classement à la 29e place, juste devant la Malaisie.

La Belgique 2e pour les séries

En ne regardant que l’offre des séries tv, c’est le Royaume-Uni qui remporte la coupe avec « Breaking Bad » comme étant la série la mieux notée sur IMDb, suivie de « Our Planet » et de « Rick et Morty ». La Belgique se classe quant à elle deuxième !

Concernant les films les mieux notés, c’est la République tchèque qui s’impose avec le meilleur score devant le Japon et la Corée du Sud. La Belgique prend la 9e place. Par contre, notre pays recule au quatrième rang en ce qui concerne le nombre de films et séries dans son catalogue.

