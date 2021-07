Quand un fan trop enthousiaste offre une partie de son corps à Jared Leto

Certains fans sont prêts à tout, voire à (beaucoup) trop, pour leurs idoles. Le dernier exemple en date ? Celui de Jared Leto, qui sera à l’affiche du film « House of Gucci » aux côtés d’Adam Drive et de Lady Gaga le 24 novembre prochain. Dans une interview pour Public, le premier cité a expliqué avoir reçu un cadeau pour le moins étrange par le passé. Un fan un peu trop enthousiaste lui a en effet offert une de ses… oreilles ! « Je ne sais pas trop si je dois en être flatté ou attristé, mais oui, c’est vrai. Il s’était tranché l’une de ses oreilles pour me témoigner son admiration », a indiqué l’acteur de 49 ans.

Mi-dégoûté, mi-amusé, le chanteur de Thirty Second to Mars a décidé de rendre hommage au geste fou de ce fan. « Comme je voulais lui témoigner en retour de l’amour et une forme d’admiration pour son courage quasi ’van goghien’, j’ai percé un trou dedans et je l’ai portée en collier », confie le chanteur qui avoue finalement avoir été « longtemps troublé » par ce « geste radical ».