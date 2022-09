Quand Jennifer Lopez refusait des danseurs à cause de leur signe astrologique

Certaines stars ont parfois des lubies étranges. Et il semble que l’on vient d’en découvrir une chez Jennifer Lopez. Interrogée dans l’émission Just Sayin’, Heather Morris, une ancienne danseuse aujourd’hui actrice, a fait une révélation sur un casting auquel elle a participé pour devenir danseuse pour la chanteuse américaine.

« Jennifer Lopez avait organisé une audition de danseurs pour l’une de ses tournées. Elle est arrivée dans la pièce, et elle a dit : ’merci beaucoup, vous avez travaillé si dur. S’il y a des personnes du signe astrologique Vierge, peuvent-elles lever la main ?’. Donc les personnes Vierge ont levé la main, et elle leur a dit : ’merci beaucoup d’avoir fait le déplacement’. Et elles ont dû partir, après une journée entière à auditionner pour elle », a expliqué Heather Morris.

Née le 24 juillet 1969, J-Lo est du signe du Lion, tout comme son compagnon Ben Affleck né le 15 août. Pour rappel, les personnes du signe Vierge sont, elles, nées entre le 23 août et le 22 septembre.