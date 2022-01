Quand «C à vous» se paie la tête de Stromae (vidéo)

La prestation de Stromae au journal télévisé de TF1 dimanche continue de faire parler d’elle. D’un côté, il y a ceux qui crient au génie après l’interprétation de son nouveau titre « L’Enfer ». De l’autre, ceux qui estiment qu’il a totalement brouillé les codes du journal télévisé. Et entre les deux, on retrouve l’équipe de « C à vous » qui a décidé de parodier cette séquence.

Interrogé par Anne-Élisabeth Lemoine sur son week-end, le chroniqueur Bertrand Chameroy lui a répondu « à la Stromae », c’est-à-dire en chanson, sur le plateau de l’émission lundi soir. Et on peut dire que le résultat est convaincant ! « Je devais être seul, vraiment tout seul dans mon canap’ devant la Deux, et en face combien ils étaient ? Beaucoup ! La séquence de ce début d’année, bah je l’ai tout simplement loupée. Tout le monde en parle mais je l’ai raté. J’ai maté le JT de France 2 hier, j’en suis peu fier. Mais le brushing de Delahousse était vraiment super », a-t-il chanté, provoquant l’hilarité sur le plateau.

Avant de conclure, avec une voix normale cette fois : « J’ai regardé Gilles Lellouche chez Laurent Delahousse car je ne regarde que les chaînes de France Télévisions, bonne année chère présidente », a-t-il conclu.