Poutine amoureux de Lara Fabian? La chanteuse répond à cette question embarrassante

Cette semaine, Lara Fabian était invitée sur le plateau des « Visiteurs du soir » sur LN24. Puisque le thème de l’émission était « Lara Fabian nous dit ’tout’», le journaliste en a profité pour poser une question plutôt osée.

Vladimir Poutine amoureux de Lara Fabian ?

« Je vais faire quelque chose que je ne fais jamais dans cette émission mais c’est vrai que je suis tombé sur une information qui est absolument invérifiable sur vous. Donc je vais quand même vous poser la question », a lancé l’animateur.

Après avoir eu le feu vert de Lara Fabian, il y est allé : « On m’a dit qu’il était amoureux de vous le président Poutine et qu’il vous l’avait déjà dit ». La question a créé une sorte de malaise sur le plateau. Lara Fabian s’est montrée surprise mais aussi embarrassée. Elle a répondu, en soufflant, que ce n’était pas vrai, « en tout cas pas sous cette forme ».

Malaise sur le plateau

« Je sais qu’il aimait ce que je faisais mais non… », a indiqué la chanteuse. Le journaliste a ensuite encore un peu insisté : « Il ne vous a jamais dit de quitter l’Europe parce que ça pouvait péter dans les années à venir ». « Mais ça, ça n’a rien à voir avec le fait qu’il soit amoureux de moi », lui a répondu la star belge.

Lara Fabian a souligné qu’elle connaissait Vladimir Poutine « comme n’importe quel artiste qui est invité au Kremlin devant 6.000 ou 7.000 personnes quelques soirs par semaine ».

Néanmoins, cette séquence et l’attitude de Lara Fabian n’ont pas manqué de semer le doute et le trouble chez les téléspectateurs et les internautes.