Polémique après les propos des consultants RTBF pour le Tour de France: «ça sent un peu l’antivax»

Ce vendredi, à l’occasion de la 13e étape du Tour de France, la RTBF a lancé un débat explosif sur une de ses pages Facebook. Quid de la vaccination des coureurs à l’occasion de cette Grande boucle ? Le vaccin a-t-il un effet négatif sur la forme des cyclistes ? Un effet positif ? Est-ce normal que les « jeunes » coureurs aient été vaccinés avant d’autres personnes prioritaires ? Des questions qui ne sont, sans surprise, pas rester sans conséquences.

« Un effet sur les performances »

Suite aux propos de l’ancien coureur et actuel manager général de l’équipe Wallonie Bruxelles Christophe Brandt, qui expliquait que la vaccination des coureurs jouait probablement sur leurs performances et que tout cela demandait de l’organisation, Cyril Saugrain a réagi : « Il y a encore beaucoup d’incertitudes, des paramètres que l’on ne maîtrise pas. Et c’est vrai que dans l’analyse, là où je me pose la question : est-ce que c’est le covid qui a un effet négatif sur la performance du coureur ? Peut-être, je suis mal placé pour me positionner, mais je pense que la déstructuration du calendrier, ça a réellement un effet sur les performances des coureurs ».

Le consultant Gérard Bulens a ensuite pris la parole et tenu, de son côté, des propos interpellants : « Je pense que cette pression existe au niveau de la santé [la vaccination, NDLR], mais aussi pour les coureurs au niveau mental et que ça peut jouer un rôle tout particulier. Je connais un des tout premiers qui a été victime, Fernando Gaviria, il n’est jamais revenu à niveau, et dans son équipe on dit qu’on ne sait pas ce qu’il peut avoir maintenant, il n’arrive pas à faire la quantité de travail suffisante pour retrouver son bon niveau, il est fatigué depuis, et il n’y a aucune explication »

Et Cyril Saugrain de surenchérir : « J’ai un ami, c’était un autre problème, au moment de vacciner contre les hépatites et autres, qui était un très bon coureur à pied, et qui, après la vaccination de l’hépatite B, a perdu son complètement niveau, il n’a plus jamais su faire de sport de haut niveau ».

Vaccinés en priorité

Rodrigo Beenkens a alors posé une autre question, concernant l’équipe du maillot jaune Tadej Pogacar, dont les coureurs ont tous été vaccinés, avant d’autres personnes plus prioritaires. « C’est illogique », a lâché Gerard Bulens. « Mais encore une fois les règles établies dans les différents pays n’ont jamais été coordonnées par l’organisation mondiale qui contrôle la santé, et par conséquent les coureurs de l’équipe UAE ont été vaccinés directement. Mais maintenant il y a aussi, comme on l’a souligné, les effets du vaccin, Finalement, ces vaccins ont été mis sur pied très très rapidement, et ont des effets divers par rapport aux personnes vaccinées et là aussi il y a des conséquences. Certains parlent de fatigue très prononcée pendant des termes très longs et d’autres semblent ne rien ressentir du tout. Ce sont des éléments qui sont importants pour un staff médical, qui n’a pas toujours la juste explication. Est-ce qu’un spécialiste mondial peut garantir que les vaccins fonctionnent à 100 pourcent face aux niveaux variants, et est-ce qu’on peut nous dire que les conséquences sur la santé seront nulles ? Je pense que personne n’ose mettre sa main au feu là-dedans. D’ailleurs, quand vous allez faire le vaccin, il y a une sorte de décharge par rapport à la société qui produit le vaccin et par rapport à votre gouvernement, qui ne prend pas la responsabilité ».

Les internautes choqués

Voyant que le débat déviait trop, Rodrigo Beenkens s’est retourné vers Christophe Brand. Mais certains téléspectateurs ont été, on peut le dire, interpellés par ces propos, les qualifiant même « d’anti-vax ». « Franchement déçu. Dire des thèses des complotistes en direct sur les vaccins », « Je tombe sur 5 minutes de propagande anti vaccin » ou encore « Tranquille la propagande anti vax en direct sur la rtbf ? », les réactions ont fusé.

La mise au point de Rodrigo

Interpellé par plusieurs réactions, Rodrigo Beenkens a alors tenu à mettre les choses au point : « Je dois relayer quelques messages: ‘Dommage ce débat, était-ce bien le lieu, était-ce bien la forme ?’. Donc finalement ce sont les téléspectateurs qui nous demandent de faire le débat puis on nous dit dommage », s’est-il étonné.

Lise Burion s’est, elle, excusée de la tournure des événements : « C’est peut-être parce que c’est parti un peu plus loin que ce qu’il aurait fallu, on s’en excuse ».

Et Rodrigo Beenkens de conclure : « Ce matin au petit-déjeuner, on en a discuté ensemble Lise, et on voulait quelque chose qui était demandé depuis un certain temps, […] un vrai débat, on est là pour essayer de répondre aux questions, et le modérateur essaye de modérer »