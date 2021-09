«Plus belle la vie» en deuil: un acteur de la série a perdu la vie

Eric Vastine était un homme humble et discret. Les fans de la première heure de « Plus belle la vie » connaissaient bien son visage. Cela faisait 15 ans qu’il jouait l’un des policiers du commissariat de Marseille dans la série. Son nom a également figuré au générique de nombreux téléfilms français. Eric Vastine est décédé le 31 août dernier. Depuis cette annonce, plusieurs acteurs de la série lui ont rendu un vibrant hommage sur les réseaux sociaux, en particulier sur Instagram.

« Pour nous, c’est une voix douce, posée, un regard et un sourire bienveillants, et avant tout un ami discret et toujours classe, un père un vrai qui s’en va. Salut mon pote », a écrit Jérôme Bertin qui incarne Patrick Nebout dans le feuilleton. Quant à Pierre Martot, alias Léo Castelli, il a rendu hommage à « un homme humble et discret. Toujours disponible. Qu’il soit remercié et honoré. J’ai une pensée pour tous les figurants qui le connaissaient, pour ses amis, et pour sa femme et ses deux enfants » en soulignant qu’Eric Vastine était l’un des figurants flics du commissariat depuis 15 ans et que les téléspectateurs le voyaient quasiment dans tous les films qui se tournent sur Marseille.

Eric Vastine était également apparu dans des séries comme « Plan B », « Tandem », « Camping Paradis » ou encore « Léo Matteï ».