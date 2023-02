Pierre Palmade faisait la fête depuis 24 heures: de nouvelles révélations édifiantes

Si les jours de l’humoriste français Pierre Palmade ne sont plus en danger, c’est d’autres ennuis qui l’attendent désormais. Impliqué dans un accident de la circulation qui a grièvement blessé trois personnes, son véhicule a fait une embardée et est allé s’encastrer presque frontalement dans la voiture qui venait face à lui. Le conducteur, son fils âgé de six ans et sa belle-sœur enceinte de plus de six mois ont été transportés à l’hôpital en état d’urgence absolue.

Enquête ouverte pour homicide involontaire

Hier après-midi, le parquet de Melun a révélé que la femme enceinte avait perdu son bébé. Ce qui a conduit à la requalification des faits reprochés à l’humoriste. Une enquête a ainsi été ouverte pour homicide et blessures involontaires.

Positif à la cocaïne après une noce de 24 heures

Les examens toxicologiques pratiqués sur Pierre Palmade ont révélé que ce dernier était positif à la cocaïne et aux médicaments de substitution. BFMTV ajoute aujourd’hui que l’humoriste faisait la fête avec quatre jeunes gens depuis plus de 24 heures dans sa propriété de Dammarie-les-Lys. Il aurait consommé plusieurs types de drogues, notamment en intraveineuse.

