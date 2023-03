Pierre Niney révèle être… belge!

Dans le cadre de la promotion de la nouvelle saison de « LOL : qui rit, sort », L’Obs a interviewé Pierre Niney et sa partenaire de jeu Virgine Efira avec laquelle il avait déjà travaillé dans « Vingt ans d’écart ».

Une surprenante révélation

Au cours de cet entretien, le journaliste a demandé aux deux acteurs lequel d’entre eux était le plus drôle. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, Virginie Efira a alors désigné son partenaire. Lequel a immédiatement réagi : « Je ne suis pas d’accord, pas d’accord du tout. Mais comme tu dis, Virginie, sur la communion d’esprit, on note les mêmes choses », a-t-il répondu. Et d’ajouter « On est belges tous les deux. Je lui ai annoncé (à Virginie NDLR.) que j’étais belge aujourd’hui. Ma mère est née en Belgique, je considère que je suis à moitié belge ».

Une annonce tellement surprenante que des internautes ont décidé, non sans humour, d’ajouter sur la page Wikipedia de l’acteur : « Pierre Niney, né le 13 mars 1989 à Boulogne-Billancourt est un acteur, réalisateur et scénariste belge ».

Retrouvez toute l’actu sur Metrotime.be