PHOTOS. Roméo Elvis et Lena Simmone se sont dit «oui»

Ce week-end, Roméo Elvis et Lena Simonne se sont mariés lors d’une cérémonie intimiste en Dordogne. Plusieurs photos et une vidéo de la cérémonie ont filtré sur les réseaux sociaux, grâce à certains des invités présents sur place.

Le rappeur Roméo Elvis et sa compagne Lena Simmone ont vécu un week-end riche en émotions, puisque les deux amoureux se sont mariés dimanche. C’est tout du moins ce que laissent penser plusieurs clichés partagés sur Instagram par leurs invités. Les principaux intéressés n’ont pas encore confirmé la nouvelle, mais ne devraient pas tarder à partager ce moment suspendu dans le temps sur leurs réseaux sociaux.

On les voit habillés en tenues de mariage, avec un Roméo au regard plus amoureux que jamais. Parmi les clichés publiés, les invités commentent « Vive l’amour » et « Préparez les mouchoirs », ce qui en dit long sur la beauté probable de la cérémonie.

Une période difficile

L’année dernière, le couple avait connu une période difficile, le frère d’Angèle ayant été accusé d’agression sexuelle par l’une de ses fans. Roméo Elvis avait reconnu les faits, en expliquant qu’il regrettait sincèrement son comportement. Sa compagne et lui étaient restés ensemble, mais avaient décidé d’être moins présents sur les réseaux sociaux, qu’ils utilisaient pourtant beaucoup avant cela.

La mannequin était revenue sur cette affaire dans un entretien accordé à Elle. Elle avait expliqué qu’elle avait surmonté cette épreuve grâce à ses amis, desquels elle s’était beaucoup rapprochée à cette période. « Il fallait que je reste dans la vraie vie, pas sur les réseaux. J’avais mes proches, ma famille et mon amour », avait-elle indiqué. Elle avait aussi expliqué qu’elle avait de grands projets pour l’avenir avec son compagnon. C’est désormais chose faite pour l’un d’entre eux, avec le mariage qui s’est déroulé ce week-end.