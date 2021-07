PHOTOS. Les retrouvailles sur le tournage des acteurs de «Sex and the City»

Nous vous en parlions en janvier dernier. La série «Sex and The City» va effectuer son grand retour sur HBO Max, avec le même casting à l'exception de l'actrice Kim Cattrall (Samantha) qui a refusé de rempiler. Cette saison, intitulée «And Just Like That...» (et juste comme ça), aura dix épisodes et va suivre Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon et Kristin Davis dans leur amitié et leurs pérégrinations amoureuses alors qu'elles sont désormais âgées d'une cinquantaine d'années.

Le tournage, dans un premier temps annoncé pour la fin du printemps, est toujours en cours. Les différents acteurs ont en effet été aperçus ce week-end à la Manhattan School for Music de New York.