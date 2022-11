Pete Davidson apparaît (en partie) dans la nouvelle saison des Kardashian

La star de Saturday Night Live a entretenu une relation avec Kim Kardashian pendant environ neuf mois. Les fans attendaient avec impatience un extrait du comédien, qui est apparu dans la bande-annonce de la saison 2. Mais ses débuts dans l’émission ne se sont pas tout à fait déroulés comme prévu, car son visage a été coupé au montage !

Dans le dernier épisode, on peut voir Kim en Floride lors de l’essayage tendu de la robe de Marilyn Monroe, avec son désormais ex-compagnon présent pour la soutenir. Mais seule la chemise noire et rouge de Pete est visible dans le montage final. On ne voit son visage à aucun moment dans le cadre.

La robe abîmée ?

Kim Kardashian s’était retrouvée au cœur d’une polémique pour avoir choisi de porter cette célèbre tenue. Elle a en effet été accusée d’avoir abîmé la précieuse robe de Marilyn lors du gala du Met, le 2 mai dernier. Kim, qui avait perdu beaucoup de poids pour pouvoir enfiler cette tenue iconique, a dû se défendre en affirmant qu’elle ne l’avait portée que sur le tapis rouge, pendant « 3,4 minutes ».