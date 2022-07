Paul Rudd vole au secours d’un petit garçon victime de harcèlement

Connaissez-vous la tradition du « yearbook », aux États-Unis ? Cet album souvenir que chacun signe pour souhaiter de bonnes vacances et une bonne route à ses camarades de classe. En fin d’année scolaire, Brody, un écolier de 12 ans du Colorado, est rentré dépité chez lui : seuls deux enseignants et deux élèves avaient signé son yearbook, alors qu’il avait demandé à de nombreux enfants de lui écrire un petit mot.

Le petit garçon avait même signé son album de lui-même, en ajoutant une petite note : « J’espère que tu te feras plus d’amis ».

Le cri d’une maman sur les réseaux

En lisant ce message déchirant, sa maman, Cassandra, a pris la parole sur les réseaux sociaux. « Mon cœur est brisé », écrit-elle, en expliquant que ce yearbook était en réalité le reflet du harcèlement et de l’intimidation dont Brody avait été victime au cours des derniers mois à l’école. « Bousculades, insultes… Brody a enduré beaucoup de choses », explique-t-elle.

Publié sur Facebook, son message a largement attiré l’attention. Des parents, des associations, des élèves et même des célébrités ont fait part de leur soutien à Brody. Et parmi eux, nul autre que Paul Rudd, la star de « Ant-Man ».

L’acteur s’est arrangé avec la famille et a pris le temps d’appeler le petit garçon par FaceTime. Quelques jours plus tard, Brody a reçu son propre casque d’Ant-Man, dédicacé par celui qui l’incarne à l’écran. À ce beau cadeau, Paul Rudd a joint une lettre adressée au garçon : « Cher Brody, c’était super de te parler la dernière fois. Il est important que tu te rappelles que même quand la vie est dure, les choses finissent par s’arranger. Il y a plein de personnes qui t’aiment et pensent que tu es ultra-cool, dont moi ! J’ai hâte de voir les choses incroyables que tu vas accomplir. » Un beau message d’espoir et de réconfort pour le jeune collégien !

Beaucoup de soutien

« Paul Rudd est un être humain incroyable », a salué Cassandra, bouleversée par cette générosité. L’acteur n’est d’ailleurs pas le seul à s’être mobilisé pour soutenir Brody. Un groupe d’anciens élèves, qui avaient été émus par le message de sa maman, a décidé de venir passer une journée avec lui à l’école. Tous ont signé son yearbook.

« Ça lui a fait tellement plaisir », raconte sa maman. « Il est plein d’espoirs pour l’année prochaine, bien décidé à se démarquer pour se faire plus d’amis ».