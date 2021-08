Paris Hilton livre quelques détails sur l’organisation de son mariage

Fiancée depuis quelques mois à Carter Reum, Paris Hilton va bientôt se marier. Pour ce jour très spécial, la star voit les choses en grand et compte bien mettre les petits plats dans les grands.

Le 17 février dernier, alors qu’elle célébrait son quarantième anniversaire, Paris Hilton annonçait que Carter Reum lui avait demandé sa main et qu’ils allaient bientôt se marier.

Six mois plus tard, le grand jour se précise. Si on ne connaît pas encore la date de la cérémonie, dans la tête de Paris Hilton tout est déjà prêt, ou presque. Invitée sur le plateau du « Tonight Show », la star a livré quelques détails à Jimmy Fallon. Elle a notamment annoncé qu’elle prévoyait une fête de trois jours avec « énormément de choses ».

Paris Hilton compte aussi se montrer sous toutes les coutures à ses invités. « J’aurai beaucoup de robes. Probablement dix. J’adore changer de tenue », a-t-elle d’ores et déjà annoncé.

Son mariage et son histoire d’amour avec Carter Reum feront l’objet d’une émission de téléréalité baptisée « Paris in Love ».