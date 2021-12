Où et comment regarder l’émission spéciale «Harry Potter fête ses vingt ans» en Belgique?

La nouvelle année va commencer en fanfare pour les fans d’Harry Potter. En effet, le 1er janvier, la plateforme HBO Max diffusera aux Etats-Unis l’émission spéciale « Harry Potter fête ses vingt ans : Retour à Poudlard », qui revient sur les coulisses de la saga à l’occasion du vingtième anniversaire du premier film.

Les acteurs de la saga rassemblés

L’émission célèbre le vingtième anniversaire de la sortie de « Harry Potter à l’école des sorciers », le premier d’une saga de huit films, et réunira notamment les acteurs Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint du célèbre trio Harry, Ron et Hermione et Chris Columbus, réalisateur des deux premiers films.

« Cette émission est un hommage à tous ceux qui ont été touchés par ce phénomène culturel », assure Tom Ascheim, président du département international enfants, jeunes adultes et classiques de Warner Bros, producteur de la saga, dans le communiqué. « Cette émission spéciale ‘Harry Potter 20th Anniversary : Return to Hogwarts’ (’Harry Potter fête ses vingt ans : retour à Poudlard’) reviendra sur les coulisses de la production et de la réalisation du film grâce à des entretiens inédits et des conversations avec les acteurs, conviant ainsi les fans à un périple féerique à travers l’une des sagas cinématographiques les plus populaires de tous les temps », a précisé la RTBF.

L’autrice des romans à succès qui ont inspiré les films, J.K. Rowling, vivement critiquée pour des propos jugés transphobes, ne fera quant à elle pas partie des invités.

Comment regarder l’émission en Belgique ?

Comme c’était déjà le cas il y a quelques mois avec l’épisode spécial de Friends, c’est la RTBF qui a raflé l’exclusivité de la diffusion de cette émission spéciale en Belgique francophone.

Le 2 janvier à 20h05, moins de 24 heures après sa diffusion aux Etats-Unis, « Harry Potter fête ses vingt ans : Retour à Poudlard » sera diffusé sur Tipik. Le programme sera également disponible sur la plateforme Auvio.