Orelsan très ému par un cadeau reçu en Belgique (vidéo)

Invité sur les ondes de Radio Contact la semaine dernière, Orelsan a reçu un superbe cadeau ! Celui qui est un grand fan de manga, et plus précisément de Dragon Ball, a eu la surprise d’entendre Brigitte Lecordier, la voix française de Son Goku, revisiter son morceau « La quête ». Les équipes de Radio Contact en ont ensuite fait un clip qu’elles ont montré au chanteur. « C’est trop bien, ça me met vraiment une émotion de ouf », a commenté, très ému, le rappeur de 39 ans. Mais ce n’est pas tout ! Brigitte Lecordier a également envoyé un petit message personnel à Orelsan. « J’espère que ça te plaira. Et je voulais te dire que j’adore ton dernier disque. Alors, allez tous l’écouter », a-t-elle lancé.

« C’est trop bien », a répondu le chanteur. « Brigitte, ça m’a mis une émotion incroyable. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous, en faisant la voix de Son Goku. Il paraît que tu as enregistré à La Réunion, c’est fou. Et en plus, tu l’as super-bien chanté. Ça doit être dur de chanter en Son Goku. Je suis trop content, je vais le regarder tous les jours en me réveillant le matin et j’aurai une super-vie grâce à toi ».