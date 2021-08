Nicole Kidman révèle ce que son mari pense de ses scènes de sexe

Que se passe-t-il dans la tête de Keith Urban, le mari de Nicole Kidman, lorsque l’actrice découvre qu’un scénario comprend l’une ou l’autre scène torride ? Il ne sourcille même pas, à en croire la star de « Moulin Rouge ».

« Mon mari est un artiste, donc il comprend tout à fait. Il ne s’implique pas là-dedans », explique l’actrice de 54 ans dans un entretien pour le E ! News. « Il assiste au spectacle à la toute fin : quand c’est un vrai film, entièrement monté. Et puis, il a un regard neuf là-dessus. »

« Il ne lit jamais aucun scénario, il ne sait vraiment pas ce qui se passe sur le plateau. Il a sa propre carrière dans laquelle il est complètement absorbé », poursuit Nicole Kidman. « En fait, il ne sait pas grand-chose de ce que je fais vraiment sur les plateaux », conclut-elle en plaisantant.

Nicole Kidman et Keith Urban, chanteur et musicien de musique country, sont mariés depuis quinze ans. Ensemble, ils ont deux filles : Sunday (13 ans) et Faith (10 ans). L’actrice est aussi maman d’Isabella Jane et Connor, adoptés lors de son mariage avec Tom Cruise.