Nicki Minaj fait taire les rumeurs sur une éventuelle grossesse: «Je suis grosse»

Avant que Nicki Minaj ne monte la scène du Wireless Festival de Londres, dimanche 10 juillet, la rappeuse a répondu aux questions de ses fans en direct sur Instagram. L’une d’entre elle était notamment : « Es-tu enceinte ? »

Forte de tempérament, Nicky Minaj a directement sauté sur la question en répondant « Je ne suis pas grosse les gars, je suis enceinte. Désolée ». Une nouvelle qui a directement fait le tour des réseaux, mais que la rappeuse a bien vite arrêtée.

« Est-ce que je suis enceinte ? Oh, je voulais tweeter ça en plus : « Hé vous tous, je ne suis pas grosse, je suis enceinte ». Oh attendez. Je l’ai mal dit ? Pardon. Je crois que je l’ai mal dit. Je voulais dire que je ne suis pas enceinte, je suis grosse. Mais merci à tous pour les messages de félicitations », a-t-elle affirmé.

De quoi faire taire toutes les rumeurs : Nicki et Kenneth Petty n’attendent donc pas leur second enfant !

La rappeuse a donné naissance en septembre 2020 à son fils, mais avait affirmé vouloir deux enfants. « En 2022, je serai clairement mariée et c’est sûr que j’aurai mes deux enfants. J’ai vraiment besoin d’un garçon dans ma vie. Un petit garçon », avait-elle d’ailleurs détaillé dans une interview accordée au magazine américain « Complex », en 2012.