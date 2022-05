Nick Cave a perdu son deuxième fils: Jethro Lazenby avait 31 ans

Le chanteur de rock australien, Nick Cave, 64 ans, a rendu public le décès de son fils Jethro Lazenby. « C’est avec une grande tristesse que je confirme que mon fils Jethro est décédé », a écrit le musicien dans une déclaration citée lundi entre autres par l’agence de presse britannique PA. Aucune autre information n’a été donnée dans un premier temps sur les circonstances du décès. Nick Cave a demandé que sa vie privée soit respectée.

Jethro Lazenby avait 31 ans. Le fils de Nick Cave, qui aurait été diagnostiqué schizophrène selon le « Guardian », n’était sorti de prison que ce week-end, selon le journal. Il avait été condamné pour avoir agressé sa mère.

Nick Cave, leader du groupe de rock The Bad Seeds, a ainsi perdu son deuxième enfant. Son fils Arthur est décédé en 2015 à l’âge de 15 ans être en tombant d’une falaise près de Brighton, en Angleterre. L’enquête avait révélé qu’il avait pris du LSD avant sa chute, peut-on lire sur le site de NME.

Il devait suivre un traitement

Jethro était le demi-frère d’Arthur. Né en Australie en 1991, il n’avait appris qu’à l’âge de 8 ans qui était son père et les deux s’étaient alors rencontrés. Jethro a grandi avec sa mère, Beau Lazenby, à Melbourne. Devenu mannequin. s’étant essayé au théâtre et ayant récemment fait de la photographie, Jethro a été emprisonné le mois dernier après avoir agressé sa mère avec qui il s’était disputé.

Ayant été diagnostiqué schizophrène, il a été libéré sous caution le 5 mai dernier. Il devait suivre un traitement pour toxicomanie et avait l’interdiction d’approcher sa mère pendant 2 ans. Il avait déjà fait de la prison en 2018 pour une agression contre sa petite amie. On ignore les causes de son décès.

Nick Cave a eu quatre fils. Le premier, Luke, également né en 1991, est le fruit de son union avec la journaliste brésilienne Viviane Carneiro. Puis il y a eu Jethro, qu’il n’a donc pas connu tout de suite. En 2000, avec son épouse Suzie Bick, ils ont eu des jumeaux, Arthur et Earl.