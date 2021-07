Nick Cannon devient papa de 4 enfants en 7 mois: «ce n’est pas un accident»

Il n’y a visiblement rien que Nick Cannon préfère à la paternité. À 40 ans, le présentateur et producteur vient subitement d’agrandir sa petite famille. Au cours des sept derniers mois, il a eu quatre nouveau-nés, une fille et trois garçons, nés de trois mères différentes.

Nick Cannon était déjà papa de trois enfants : les jumeaux Marrocan et Monroe, âgés de 10 ans et nés lors de son mariage avec la diva, ainsi que Golden, un garçon de 4 ans dont la maman est Brittany Bell.

En décembre dernier, Brittany Bell a donné naissance à une petite fille, Powerful Queen. Le 14 juin Nick Cannon a également accueilli des jumeaux, Zion et Zillion, nés de sa relation avec Abby De La Rosa. Et quelques jours plus tard, il est devenu papa d’un petit Zen à qui la top model Alyssa Scott a donné naissance.

« C’était volontaire ! »

Ce mercredi, Nick Cannon s’est confié sur sa petite tribu au cours d’une émission radio qu’il animait. « J’ai eu tous ces enfants volontairement ! Ce n’était pas un accident », a-t-il déclaré en rigolant. « Croyez-moi, j’aurais pu mettre plein de femmes enceintes, mais je ne l’ai pas fait. Celles que j’ai mises enceintes devaient tomber enceintes. » Et de conclure : « Et puis, on ne vit qu’une seule fois ! »

L’ex de Mariah Carey cherche-t-il à battre tous les records des serial daddies d’Hollywood ? Il semble en tout cas bien parti pour prendre la tête du classement !