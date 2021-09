Netflix acquiert la compagnie gérant les droits de Roald Dahl, l’auteur à succès de «Charlie et la chocolaterie» ou «Matilda»

Ce rachat, dont le montant n’a pas été dévoilé, s’appuie sur un partenariat initié il y a trois ans entre la plateforme américaine de streaming et les héritiers de l’écrivain britannique, qui a vendu plus de 300 millions de livres dans le monde, traduits dans 63 langues. En novembre 2018, Netflix avait annoncé qu’il allait adapter en séries animées les grands succès de Roald Dahl, dans le cadre de cette coopération.

Taika Waititi, réalisateur néo-zélandais oscarisé (« Jojo Rabbit »), travaille actuellement sur une première série inspirée du monde de « Charlie et la chocolaterie ». Avec le rachat de la Roald Dahl Story Company (RDSC), dirigée par le petit-fils de l’auteur, Luke Kelly, Netflix annonce qu’il va aller plus loin avec des projets d’édition, de jeux, de théâtre et produits dérivés.

Un succès intemporel

Autre illustration de la popularité toujours intacte du romancier quelque trente ans après sa mort : les éditions françaises Gallimard publient jeudi un recueil de plus de 1.500 pages de nouvelles, romans et récits du prolifique écrivain britannique, dans la collection Quarto. Intitulé « Contes de l’inattendu », il contient des « textes moins connus », mais grâce auxquels « on ne cesse de frémir et de rire », selon la présentation de l’éditeur.

Né au Pays de Galles de parents norvégiens, Roald Dahl (1916-1990) a acquis une renommée mondiale avec ses romans pour la jeunesse (« Matilda », « Sacrées sorcières »), une vingtaine de contes baroques où les adultes ont souvent le mauvais rôle, et ses souvenirs d’enfance.