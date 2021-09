Nadège Lacroix revient sur l’attitude horrible de Tom Leeb lors du tournage de «Sous le soleil»

Gagnante de la sixième saison de Secret Story et actuellement au casting de la saison 3 de La Bataille des couples, Nadège Lacroix a tourné dans la série « Sous le soleil » entre 2012 et 2014. Mais elle ne garde pas un très bon souvenir de cette expérience.

Dans l’émission L’Instant De Luxe, la Suissesse est revenue sur ce tournage et notamment sur une séquence avec le comédien et chanteur Tom Leeb. « Il a été méchant avec moi (…) C’est un très bon acteur, papa a payé les petites études de comédie et il a été énervé de jouer avec moi qui était arrivée là grâce à la télé-réalité. Et je le sais, je suis arrivée comme un cheveu sur la soupe. Ça ne lui a pas trop plu, c’est sûr que je n’avais pas le même niveau que lui, mais c’était mes premiers pas », a-t-elle raconté.

« Il m’a fait un truc horrible »

Nadège Lacroix est ensuite allée plus loin en dévoilant une pique lancée par l’acteur. « Il m’a fait un truc horrible : on était en train de jouer une scène avec Adeline, avec Flavie Péan qui fait Plus belle la vie. On était en train de faire une scène à quatre, et la réalisatrice dit : ’Ah super, c’était une super scène, c’est dans la boîte’, et lui fait : ’C’est normal, il y avait trois acteurs autour de la table’, sous-entendu que je n’en étais pas une. C’était un peu déplacé », a révélé Nadège.

Depuis lors, elle n’a plus eu de contact avec Tom Leeb et on comprend mieux pourquoi !